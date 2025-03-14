В Белоруссии объяснили причину «переговорного марафона» Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт заявила, что вероятная встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в пятницу, 14 марта, будет носить неформальный характер. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это будет неформальное общение, но мы пока никаких подробностей не знаем», — сообщила она.

Эйсмонт предположила, что продолжение» переговорного марафона Путина и Лукашенко» связано с последними контактами России и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин вечером в четверг, 13 марта, принял спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

Накануне президент Белоруссии заявил, что урегулирование ситуации на Украине станет возможным лишь после того, как Россия полностью реализует свой переговорный потенциал. По его словам, Москва имеет преимущество на фронте, что позволяет ей диктовать условия, и поэтому принятие предложений США представляется ей сейчас нецелесообразным.

Ранее Лукашенко назвал упущенным время создания единой валюты России и Белоруссии.