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Ушаков раскрыл, что обсудил с Уолтцем в последнем телефонном разговоре

Ушаков заявил, что обсудил с Уолтцем предстоящую встречу экспертов России и США
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в ходе своего телефонного разговора с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем обсудил с ним встречу экспертных групп двух стран для проработки перспектив возможной реализации инициативы о безопасности в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этот раз в русле достигнутой между президентами России и США (Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. — «Газета.Ru») договоренности мы обсудили вопрос о проведении встречи экспертных групп двух стран, вначале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря», — сказал помощник лидера РФ, говоря о телефонной беседе с Уолтцем, которая состоялась 19 марта.

Он обратил внимание, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, однако эти договоренности так и не заработали в полном объеме.

Также Ушаков рассказал, что сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию России на консультациях экспертных групп с США по Украине. Он уточнил, что переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

18 марта Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как сообщал Кремль, во время переговоров американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Глава РФ согласился с этим предложением и сразу отдал соответствующий приказ российским военным.

Ранее Трамп назвал одно условие для дружбы с Россией.

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