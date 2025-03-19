Трамп опроверг данные о требовании Путина прекратить помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным требований от России о немедленном прекращении военной и гуманитарной помощи Украине со стороны США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп подчеркнул, что тема военной и гуманитарной поддержки Киева вообще не поднималась в ходе беседы. Он отметил, что обсуждались другие вопросы.

«Мы не говорили о помощи вообще. Мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждалась», — сказал он, отвечая на вопрос о требовании Кремля прекратить помощь Киеву.

Кроме того, президент США категорически исключил участие американских военных в конфликте, предупредив о риске начала третьей мировой войны. Трамп также указал на текущее тактическое преимущество России, отметив окружение примерно 2,5 тысячи украинских военнослужащих и выразив надежду на скорейшее завершение этой ситуации.

Накануне замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия готова отстаивать свои интересы, если США захотят продолжения конфликта на Украине.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о переговорщике для контактов с США.