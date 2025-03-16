МИД России рассказал, о чем говорили Рубио и Лавров

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудили аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых в Саудовской Аравии на российско-американских переговорах. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Рубио проинформировал Лаврова о принятом США решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря. Российский министр подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, а также важность для всех сторон вступления в политический диалог, чтобы избежать эскалации.

«Были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде», — рассказали в МИД.

Телефонный разговор между американским госсекретарем и главой российского МИД состоялся 15 марта. Госдепартамент сообщал, что стороны обсудили итоги недавних встреч в Саудовской Аравии, а также выразили готовность продолжить работу по восстановлению двусторонних связей.

Ранее госсекретарь США ответил на вопрос о доверии Путину.