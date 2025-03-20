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Зеленский перенес свой визит в ЮАР

Визит Зеленского в ЮАР перенесли с 10 на 24 апреля
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) перенесли с 10 на 24 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья, передает РИА Новости.

«Визит Зеленского перенесен на 24 апреля 2025 года по его личной просьбе и украинского правительства в связи с его текущим графиком», — сказала пресс-секретарь.

Магвенья добавил, что стремление ЮАР по вопросу разрешения конфликта на Украине совпадает с позицией США. При этом пресс-секретарь отметил, что визит Зеленского направлен на поддержание мирного процесса и укрепление двусторонних отношений между странами.

1 марта Зеленский посетил Великобританию. Его лично встретил британский премьер-министр Кир Стармер. На видеозаписи видно, что глава кабмине не просто ждет высокого гостя на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, а идет к нему навстречу и обнимает.

2 марта ирландский журналист Чей Боуз заявил, что визит украинского лидера в Лондон и его встреча с премьером Великобритании прошел по заранее спланированному сценарию.

Ранее Захарова назвала Зеленского «опаснейшей угрозой» для мира.

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