Захарова назвала Зеленского «опаснейшей угрозой» для мира

Захарова: визит Зеленского в Вашингтон стал полнейшим провалом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии в своем Telegram-канале назвала визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон «полнейшим политическим и дипломатическим провалом».

Дипломат напомнила, что РФ не раз говорила о «неадекватности, коррумпированности и недоговороспособности» лидера Украины.

«Безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны», — заявила Захарова.

По ее мнению, политик стремится исключительно к сохранению власти на Украине.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Зеленский сделал заявление после скандальных переговоров в Вашингтоне.