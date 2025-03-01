Захарова назвала Зеленского «опаснейшей угрозой» для мира

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии в своем Telegram-канале назвала визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон «полнейшим политическим и дипломатическим провалом».
Дипломат напомнила, что РФ не раз говорила о «неадекватности, коррумпированности и недоговороспособности» лидера Украины.
«Безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны», — заявила Захарова.
По ее мнению, политик стремится исключительно к сохранению власти на Украине.
Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.
Ранее Зеленский сделал заявление после скандальных переговоров в Вашингтоне.