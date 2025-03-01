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Премьер Британии лично встретил Зеленского после скандала в Вашингтоне

Премьер Стармер лично встретил Зеленского в Лондоне и пообещал поддержку Украине

Британский премьер Кир Стармер лично встретил президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне и пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Трансляцию вел Sky News.

На видеозаписи видно, что Стармер не просто ждет высокого гостя на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, а идет к нему навстречу и обнимает.

«У вас есть полная поддержка в Великобритании, мы будем с вами и с Украиной так долго, как потребуется», — заявил Стармер до того, как политики начали встречу за закрытыми дверями.

Премьер-министр подчеркнул, что Соединенное Королевство стремится достичь «прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности».

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее президент США не стал встречать Макрона во время его визита в Белый дом.

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