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Журналист обратил внимание на важную деталь в визите Зеленского в Лондон

Журналист Боуз: толпе в Лондоне проплатили, чтобы она встретила Зеленского
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Temilade Adelaja/Reuters

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон и его встреча с премьером Великобритании Киром Стармером прошел по заранее спланированному сценарию. На это обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Проплаченная толпа заранее знала, что нужно радоваться приезду диктатора, которого только что с позором выгнали из Белого дома. Какая чушь», — подчеркнул он.

Ирландский журналист сыронизировал, что Стармер и Зеленский «присели поговорить» совершенного точно «не по сценарию».

1 марта сообщалось, что Стармер лично встретил Зеленского в Лондоне и пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

На видеозаписи видно, что Стармер не просто ждет высокого гостя на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, а идет к нему навстречу и обнимает.

Премьер-министр подчеркнул, что Соединенное Королевство стремится достичь «прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности».

Ранее страны Балтии не позвали на саммит по Украине в Лондоне.

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