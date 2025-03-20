Премьер Армении поручил всем госведомствам восстановить связи с коллегами из России

«Грапарак»: Пашинян приказал ведомствам восстановить связи с коллегами из РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил всем госведомствам восстановить связи с коллегами из России и участвовать в совместных мероприятиях — из-за «последних геополитических изменений». Об этом пишет газета «Грапарак».

Армянские журналисты связывают это поручение премьера с недавним приглашением Пашиняна в Москву на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В ГД с трепетом ожидают этого визита, полагая, что встреча с российским лидером придаст больше ясности в вопросах дальнейшей судьбы армянской власти», — говорится в материале.

9 февраля Пашиняна официально пригласили в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Позже премьер-министр Армении подтвердил свое участие в мероприятиях, которые пройдут 9 мая в столице.

Среди международных лидеров, положительно ответивших на приглашение в Москву, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Палестины Махмуд Аббас, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее Армения выступила с предложением к Азербайджану по мирному соглашению.