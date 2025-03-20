Армения выступила с предложением к Азербайджану по мирному соглашению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного соглашения между сторонами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания. Предлагаю президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию согласованного проекта», — подчеркнул он.

19 марта Пашинян выразил готовность поставить свою подпись под мирным договором по урегулированию с Азербайджаном.

По словам Пашиняна, проект соглашения между Ереваном и Баку согласован.

13 марта Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного договора. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на XII Глобальном Бакинском форуме заявил, что Ереван принял предложения Баку касательно двух последних несогласованных пунктов документа.

Ранее Ереван выразил готовность отозвать иски в международных судах против Баку.