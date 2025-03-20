Германия в 2025 году выделит Киеву сумму финансовой помощи в размере 7 млрд евро. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова приводит ТАСС.

«Когда решения будут приняты, мы дадим ход дальнейшему увеличению нашей военной помощи Украине. Все вместе это будет тогда составлять 7 млрд (евро - прим. ред.)», - подчеркнул он

19 марта министерство финансов Германии направило в бюджетный комитет бундестага запрос на выделение дополнительной помощи Украине в размере €3 млрд.

15 марта глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Германия нашла бы способ продолжить поставки оружия на Украину даже в случае временного перемирия.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемыми требования России о временном прекращении огня на Украине.

Ранее на Западе заявили, что Россия победит при одном решении США.