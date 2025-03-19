Минобороны Германии отвергло требования России о прекращении огня на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемыми требования России о временном прекращении огня на Украине. Соответствующее заявление он сделал в эфире немецкого телеканала ZDF, подчеркнув, что остановка боевых действий не гарантирует долгосрочного мира.

«Это неприемлемо. Прекращение огня — это не заключение мира. Мир требует гарантий безопасности, которых мы пока не достигли», — заявил Писториус.

19 марта спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что в проекте соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной предусматривается запрет на удары по всей критической инфраструктуре.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера затронули широкий спектр вопросов: от украинского урегулирования до взаимовыгодного экономического сотрудничества и хоккейных матчей. Как прошедшие переговоры оценили в Москве и в мире – в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что Россия победит при одном решении США.