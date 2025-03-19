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Минфин Германии запросил одобрение помощи Украине на €3 млрд

Минфин ФРГ направил запрос в бундестаг о выделении €3 млрд на помощь Украине
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Global Look Press

Министерство финансов Германии направило в бюджетный комитет бундестага запрос на выделение дополнительной помощи Украине в размере €3 млрд. Об этом сообщили официальные представители правительства ФРГ, уточнив, что €2,55 млрд поступят из немецкого бюджета, а остальные средства — из других источников, передает РИА Новости.

«Бюджетный комитет должен одобрить запрос, после чего можно будет приступить к заключению контрактов в рамках этого пакета», — заявил представитель Минобороны Германии Митко Мюллер.

По его словам, значительная часть помощи, включая зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, будет поставлена уже в 2025 году.

«Поддержка Украины должна рассматриваться и в последующие годы. Для этого необходимо закрепить полномочия по расходам до 2029 года», — добавил Мюллер.

15 марта глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Германия нашла бы способ продолжить поставки оружия на Украину даже в случае временного перемирия.

Ранее Минобороны Германии отвергло требования России о прекращении огня на Украине.

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