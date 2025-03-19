На Западе заявили, что Россия победит при одном решении США

FT: если США прекратят оказывать военную помощь Киеву, это будет победой России

Если Соединенные Штаты прекратят поставки военной помощи Украине, то это станет победой России. Об этом заявил директор программы по Европе, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований Макс Бергманн, чьи слова приводит британская газета Financial Times (FT).

По его словам, любое прекращение огня на Украине, при котором Вашингтон прекратит поставки оружия Киеву, станет огромной победой для России. Эксперт допустил, что американский лидер Дональд Трамп может пойти на уступки, чтобы добиться соглашения с президентом Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.

Ранее в Германии назвали победителя в разговоре Путина и Трампа.