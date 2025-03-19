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В Стамбуле запретили демонстрации после задержания мэра города

TGRT Haber: власти Стамбула запретили митинги после задержания мэра Имамоглу
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Shutterstock/4.murat

В Стамбуле запретили митинги и демонстрации до 23 марта на фоне задержания мэра города Экрема Имамоглу. Об этом сообщает турецкий телеканал TGRT Haber со ссылкой на городских властей.

«Срочные новости: в период с 19 по 23 марта в Стамбуле запрещены все виды собраний, демонстрации и митинги», — сообщил канал.

До этого стало известно, что в стране ограничили доступ к соцсетям X, Youtube, TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

19 марта полиция Турции задержала Имамоглу в рамках антикоррупционного разбирательства. По данным телеканала NTV, в доме чиновника в районе Сарыер на севере Стамбула правоохранители начали обыск.

Имамоглу был сначала доставлен на медицинское освидетельствование в рамках протокола. Согласно информации телеканала CNN Türk, после этого мэра доставили в суд.

Мэра Стамбула задержали в рамках проводимой местными правоохранителями масштабной операции. На задержание мэра был выдан ордер.

Экрем Имамоглу известен своими оппозиционными взглядами, он считается главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства, которые могут пройти в 2027 году. Недавно Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу после запроса генеральной прокуратуры.

Ранее Турция выдала объявленного в международный розыск россиянина.

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