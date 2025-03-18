Ушаков: Москва не теряет надежды на переговоры по урегулированию конфликта

Москва не теряет надежды на переговоры по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков газете «Коммерсантъ».
Неделя прошла с момента предложения американской стороны о 30-дневном перемирии между сторонами конфликта, однако на фоне этого произошла самая мощная в истории атака украинских беспилотников на российские регионы, отметил он.
«Но мы не теряем надежды. Цепляемся за все. Но им надо говорить друг с другом», — сказал Ушаков в преддверии телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, запланированного на 18 марта.
Помощник президента напомнил, что к данному моменту лидеры двух стран провели только один телефонный разговор 12 февраля.
Главной темой сегодняшнего разговора Путина и Трампа станет урегулирование конфликта, сообщал накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее в Госдуме рассказали, что ожидают от разговора Путина и Трампа.