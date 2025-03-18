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Ушаков: Москва не теряет надежды на переговоры по урегулированию конфликта

Ушаков заявил, что Россия не теряет надежды на переговоры по Украине
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва не теряет надежды на переговоры по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков газете «Коммерсантъ».

Неделя прошла с момента предложения американской стороны о 30-дневном перемирии между сторонами конфликта, однако на фоне этого произошла самая мощная в истории атака украинских беспилотников на российские регионы, отметил он.

«Но мы не теряем надежды. Цепляемся за все. Но им надо говорить друг с другом», — сказал Ушаков в преддверии телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, запланированного на 18 марта.

Помощник президента напомнил, что к данному моменту лидеры двух стран провели только один телефонный разговор 12 февраля.

Главной темой сегодняшнего разговора Путина и Трампа станет урегулирование конфликта, сообщал накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее в Госдуме рассказали, что ожидают от разговора Путина и Трампа.

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