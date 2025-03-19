Советник Трампа анонсировал встречу России и США в Эр-Рияде «в ближайшие дни»

Уолтц: технические группы РФ и США встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни

Технические группы России и США проведут встречу в Эр-Рияде «в ближайшие дни». Об этом заявил советник по нацбезопасности США Майк Уолтц после телефонного разговора с помощником президента России Юрием Ушаковым, передает Reuters.

Отмечается, что стороны намерены сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня.

18 марта президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Трамп поручил членам своей администрации наладить контакты с Москвой в рамках урегулирования украинского конфликта. В частности, это должны сделать Госдеп, Пентагон и ЦРУ. По словам спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, в этот процесс вовлечены все.

Ранее Зеленский назвал «красной линией» отказ от бывших территорий Украины.