В Европе произошел раскол из-за ответа на пошлины Трампа

Politico: члены ЕС разошлись во мнениях по ответным мерам на пошлины США

Разногласия наблюдаются в Евросоюзе по поводу политики Еврокомиссии по введению ответных мер на ввозные пошлины США. Об этом пишет издание Politico.

«Очевидно, что первоначальное единство ЕС по вопросам торговли рушится еще до того, как он согласовал второй, более крупный пакет пошлин в ответ на пошлины, президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Стратегию введения ответных пошлин раскритиковали лидеры Франции, Италии и Ирландии.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз будет защищать свои интересы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в 200% на алкоголь из стран блока.

Накануне Трамп заявил, что если ЕС не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. Он также анонсировал введение пошлин в 25% на товары из европейских государств, в том числе автомобили.

Ранее Макрон заявил о подготовке ответных мер против США в случае введения пошлин.