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Председатель Госдумы прокомментировал разговор Путина и Трампа

Володин назвал хорошим началом телефонный разговор Путина и Трампа
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал «хорошим началом» разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Заявление прозвучало на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, которое транслировал телеканал «Россия 1».

«Это хорошее начало», — так спикер нижней палаты парламента прокомментировал беседу лидеров двух стран.

19 марта заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш оценил переговоры между Трампом и Путиным как «небольшой, но позитивный шаг» в сторону деэскалации. Он призвал избегать поспешных выводов и спокойно ожидать дальнейших действий сторон.

18 марта Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Президенты затронули широкий спектр вопросов: от украинского урегулирования до взаимовыгодного экономического сотрудничества и хоккейных матчей. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее в Раде назвали «полной катастрофой» разговор Путина и Трампа.

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