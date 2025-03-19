В правительстве Польши положительно оценили разговор Путина и Трампа

Заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш оценил переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным как «небольшой, но позитивный шаг» в сторону деэскалации. Об этом он заявил на пресс-конференции, подчеркнув важность диалога для достижения мира, передает РИА Новости.

«Переговоры Трампа и Путина, состоявшиеся во вторник, следует рассматривать как движение в правильном направлении, даже если это небольшой шаг. Главное — он приближает нас к миру», — сказал Косиняк-Камыш.

Он призвал избегать поспешных выводов и спокойно ожидать дальнейших действий сторон.

Министр также отметил, что текущая ситуация в сфере безопасности выглядит более стабильной, чем в начале марта.

18 марта президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским.