В Раде назвали «полной катастрофой» разговор Путина и Трампа

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко назвал «полной катастрофой» звонок американского лидера Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину, поскольку тот якобы отклонил предложение о перемирии. Его слова приводит Sky News.

Мережко утверждает, что Россия якобы не настроена вести серьезные переговоры, а в Москве не понимают смысла в переговорах или поиске компромисса. Нардеп призвал «справиться» с Владимиром Путиным «силой».

«С ним [Владимиром Путиным] можно справиться только силой, санкциями против их энергетического сектора, против банковского сектора России, увеличением военной помощи Украине. Это единственный способ оказать давление и заставить его что-либо сделать», — утверждает Мережко.

Он считает, что теперь мяч снова на стороне Трампа, и мир увидит, «выполнит ли он свое обещание быть жестким с теми, кто не согласен» с его предложением о прекращении огня.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.

Ранее Трамп поделился впечатлениями о разговоре с Путиным.