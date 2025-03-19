Зеленский попросил Patriot у Трампа

Белый дом: Зеленский в разговоре с Трампом попросил дополнительные средства ПВО

Украинский лидер Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил у Вашингтона дополнительные средства ПВО, американский лидер согласился работать над этим вопросом. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она уточнила, что Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы Patriot.

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. По словам американского президента, беседа была направлена на сближение позиций Москвы и Киева по решению конфликта.

18 марта президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее в Белом доме заявили о настрое Трампа завершить конфликт на Украине «раз и навсегда».