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В Белом доме заявили о настрое Трампа завершить конфликт на Украине «раз и навсегда»

Белый дом: Трамп намерен раз и навсегда урегулировать конфликт на Украине
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен раз и навсегда урегулировать украинский конфликт. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге, трансляция которого проводилась на телеканале Fox News.

«Президент Трамп неоднократно заявлял, что драгоценные жизни и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своего народа. Этот ужасный конфликт никогда бы не начался при президенте Трампе», — сказала представитель Белого дома.

18 марта президент России Владимир Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

19 марта Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома уточнил, что разговор длился около часа. По его словам, разговор был направлен на сближение позиций Москвы и Киева по решению конфликта.

Ранее Уиткофф рассказал, почему верит Путину на слово.

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