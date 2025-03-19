В Белом доме заявили о настрое Трампа завершить конфликт на Украине «раз и навсегда»

Президент США Дональд Трамп намерен раз и навсегда урегулировать украинский конфликт. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге, трансляция которого проводилась на телеканале Fox News.

«Президент Трамп неоднократно заявлял, что драгоценные жизни и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своего народа. Этот ужасный конфликт никогда бы не начался при президенте Трампе», — сказала представитель Белого дома.

18 марта президент России Владимир Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

19 марта Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома уточнил, что разговор длился около часа. По его словам, разговор был направлен на сближение позиций Москвы и Киева по решению конфликта.

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