В ЕС прокомментировали задержание мэра Стамбула

Европейский союз (ЕС) обеспокоен арестом оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Арест мэра вызывает глубокую обеспокоенность. Как член Совета Европы и кандидат на вступление в Евросоюз Турция должна уважать демократические ценности, в особенности права избранных деятелей», — сказала она.

Экрем Имамоглу известен своими оппозиционными взглядами, он считается главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства, которые могут пройти в 2027 году.

Позже турецкая лира обновила минимум на фоне задержания мэра Стамбула.

Политолог Иван Стародубцев заявил, что политическая обстановка в Турции после ареста Имамоглу накалена до предела.

Ранее в Совете Европы высказались о задержании мэра Стамбула.