Политолог назвал «взрывоопасной» политическую обстановку в Турции

Политолог Стародубцев: политическая обстановка в Турции накалена до предела

Политическая обстановка в Турции после ареста представителя оппозиционной партии, мэра Стамбула Экрема Имамоглу накалена до предела. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал политолог Иван Стародубцев.

«Арест такого рода политика, как Экрем Имамоглу, никогда не имеет чисто экономическую основу, это еще и политический вопрос. <...> С одной стороны власть, которая обвиняет Имамоглу в экономических нарушениях в особо крупных размерах. С другой стороны есть оппозиция, которая в особо крупных размерах обвиняет власть в преследовании своего политического оппонента», — отметил эксперт.

По его мнению, ситуация является беспрецедентной и взрывоопасной.

19 марта стало известно, что полиция Турции задержала Имамоглу в рамках антикоррупционного разбирательства. В доме чиновника в районе Сарыер правоохранители начали обыск.

На фоне ареста Имамоглу курс турецкой лиры рекордно рухнул, центральные улицы Стамбула закрыли, а основные соцсети и мессенджеры заблокировали.

Политик известен своими оппозиционными взглядами, он считается главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства, которые могут пройти в 2027 году.

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