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Европа призналась в совершении еще одного антироссийского шага

Немецкий политик Нимайер: перевооружение Евросоюза направлено против России
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Yves Herman/Reuters

Власти Евросоюза открыто говорят о том, что проводят перевооружение блока, которое направлено против России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Публично… говорят о том, что якобы нужно подготовиться к атаке России», — подчеркнул он, ответив утвердительно на вопрос о том, что перевооружение ЕС может быть направлено против России.

Нимайер также заметил, что у Евросоюза нет промышленных возможностей для перевооружения.

До этого издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект Белой книги по обороне ЕС писало, что Евросоюз намерен запустить масштабный проект по наращиванию оборонной промышленности, направленный на сдерживание России и поддержку Украины.

Россия в проекте называется экзистенциальной угрозой. Необходимость сдерживания Москвы сохранится даже после заключения справедливого и прочного мирного соглашения с Украиной. Первоочередной задачей ЕС является обеспечение возможности Украины продолжать отражать атаки России, говорится в проекте.

Ранее в США спрогнозировали, как быстро ЕС сможет перевооружиться.

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