Украинский лидер Владимир Зеленский мог бы попытаться обойти договоренность об отказе ударов по объектам энергетики в рамках конфликта на Украине. Об этом в интервью газете Express заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Зеленскому будет сложно отвергнуть прекращение огня в отношении объектов энергетики, но он мог бы попытаться его обойти», — подчеркнул он.

Кулеба не раскрыл, как украинский лидер может попытаться обойти соответствующее соглашение.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся 18 марта. Одним из итогов беседы стал отказ российского лидера от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Это соглашение является двусторонним, то есть удары должны прекратить и РФ, и Украина.

При этом ВСУ атаковали объект международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) спустя три часа после разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее Песков обвинил Киев в саботаже договоренностей Путина и Трампа.