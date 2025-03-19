Песков обвинил Киев в саботаже договоренностей Путина и Трампа

Песков: атака ВСУ по энергообъекту на Кубани рассматривается РФ как саботаж

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объекту по перевалке нефти в Краснодарском крае идет вразрез с попытками России и США урегулировать конфликт на Украине мирным способом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Конечно, подобные действия идут вразрез с общими усилиями», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли эта атака ВСУ как саботаж Киева и попытка сорвать мирный договор.

Представитель Кремля уточнил, что информация об атаке передана президенту РФ Владимиру Путину.

ВСУ атаковали объект международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) спустя три часа после разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. По данным Минобороны РФ, указанный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.

В ведомстве назвали эту атаку специально подготовленной киевскими властями провокацией, которая направлена на срыв мирных договоренностей главы США.

В свою очередь Россия воздержалась от атаки беспилотников по украинским объектам энергоинфраструктуры.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. Одним из итогов беседы стал отказ российского лидера от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Это соглашение является двусторонним, то есть удары должны прекратить и РФ, и Украина.

Ранее украинский политолог назвал успешными для Киева переговоры Путина и Трампа.