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На Западе назвали результаты разговора Путина и Трампа победой президента РФ

Bloomberg: результаты разговора Путина и Трампа стали победой президента РФ
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Результаты телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стали «по всем параметрам победой» российского лидера. Об этом заявил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

Он напомнил, что Путин в беседе с Трампом назвал ключевым условием для недопущения дальнейшей эскалации украинского конфликта полное прекращение американской помощи Киеву, в частности предоставление разведывательных данных Вооруженным силам Украины.

По его словам, разговор двух лидеров показал, что Россия не намерена идти на уступки в обмен на прекращение боевых действий на Украине. В статье отмечается, что условия, которые выдвинула Россия, Трамп и его команда сочли разумными, поскольку это небольшая цена за остановку кровопролития.

Путин и Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Президенты затронули широкий спектр вопросов: от украинского урегулирования до взаимовыгодного экономического сотрудничества и хоккейных матчей. Как прошедшие переговоры оценили в Москве и в мире – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде назвали «полной катастрофой» разговор Путина и Трампа.

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