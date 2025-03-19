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Посланник Трампа оценил действия РФ в ходе переговоров по Украине

Уиткофф: Москва действует добросовестно в рамках переговоров с Вашингтоном
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Reuters

РФ действует добросовестно в ходе переговоров с США по урегулированию украинского кризиса. Об этом в эфире Bloomberg TV заявил специальный посланник американского лидера Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

По его словам, российский президент Владимир Путин пообещал со всей серьезностью отнестись к процессу урегулирования конфликта.

«Я верю его словам», — сказал чиновник.

Как он отметил, Путин уже через 10 минут после завершения беседы с Трампом отдал приказ о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Чуть позже Москва оповестила Вашингтон, что российские военнослужащие выпустили семь дронов по украинским объектам до того, как поступила команда прекратить атаки. В результате бойцы Вооруженных сил РФ сбили свои же беспилотники.

Второй официально подтвержденный телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта и длился около двух часов. Разговаривая с зарубежным коллегой, российский лидер согласился на предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства не изменил своего решения, несмотря на провокации со стороны Украины.

Ранее в Белом доме заявили, что РФ и США никогда еще не были так близки к миру на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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