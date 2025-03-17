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В Белом доме заявили о приближении мира на Украине

Белый дом: Россия и США никогда не были ближе к миру на Украине, чем сейчас
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Emily Elconin/Reuters

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки никогда не были ближе к миру на Украине, чем сейчас. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга для журналистов, пишет ТАСС.

«Мы никогда не были так близки к сделке о мире, как сейчас», — подчеркнула она.

Президент США Дональд Трамп решительно настроен достичь мирного урегулирования конфликта на Украине, добавила Левитт.

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала Трампа не идти на неоговоренные уступки в ущерб Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент Украины Владимир Зеленский высказался о территориальных уступках в рамках конфликта с Россией. Украинский лидер заявил, что сложно принимать решение по этому вопросу.

Он считает, что вопрос статуса аннексированных регионов требует детального обсуждения на переговорах, однако позиция Киева остается неизменной. Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России.

Ранее в МИД Украины перечислили «красные линии» в случае переговоров с РФ.

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Переговоры о мире на Украине
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