В Евросоюзе ответили на вопрос о возобновлении поставок российского газа

Reuters: в Европе опровергли слухи о желании возобновить поставки газа из России

Сообщения о дискуссиях в Европе по возобновлению поставок российского газа не соответствуют действительности, Еврокомиссия намерена представить дорожную карту по отказу от газа РФ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из ФРГ.

«Еврокомиссия вскоре представит дорожную карту по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива… Это касается всех видов энергии: газа и нефти. Поэтому я не знаю, откуда взялись эти сообщения (о возобновлении поставок российского газа в ФРГ. – прим. ред.)», - сообщил чиновник.

При этом 19 марта Евростат сообщал, что Евросоюз в январе закупил российского газа на €1,9 млрд. Страны ЕС заплатили за сжиженный природный газ (СПГ) €1,07 млрд. Это на 17% выше показателей декабря 2024 года. Главным импортером стала Франция, заплатившая €455 млн.

Кроме того, ЕС в январе также импортировал российский трубопроводный газ на €833 млн, что на 10% меньше, чем в декабре 2024 года. Однако с января страны Евросоюза уже не могли экспортировать газ по трубопроводу через Украину.

Агентство Bloomberg сообщало, что Словакия и промышленные предприятия Германии надеются на возобновление поставок российского газа.

В свою очередь газета The Guardian отмечала, что Европа в 2024 году потратила на закупку российских энергоносителей больше, чем на поддержку Украины.

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.