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«Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме

«Газпром»: Европу ждут трудности при заполнении ПХГ летом и подготовке к зиме
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Reuters

К началу следующего зимнего сезона Европа подойдет с опустевшими подземными хранилищами газа (ПХГ), поскольку она ускоренно расходует запасы голубого топлива. Об этом в своем Telegram-канале заявил «Газпром».

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на которые ссылается российский энергетический холдинг, на 28 февраля, последний день календарной зимы, в европейских ПХГ было 39,2 млрд куб. м газа. Это 38,5% от объема хранилищ и на 24,3 млрд куб. м меньше, чем год назад.

В «Газпроме» отметили, что средний темп отбора голубого топлива на 36% выше, чем в прошлом сезоне, и на 22% выше, чем в среднем за предыдущие десять лет. Это связано с нынешней погодой в регионе, которая соответствует климатической норме.

В холдинге пояснили, что отбор осуществляется из запасов предыдущих лет. Запасы газа, заготовленные европейскими странами к этой зиме, были полностью выбраны в январе. По состоянию на 28 февраля из ПХГ Европы взяли 58 млрд куб. м голубого топлива – это в полтора раза больше, чем выкачали летом.

«Таким образом, к началу сезона закачки Европа подойдет с заметно опустевшими хранилищами», — подчеркнули в «Газпроме».

Там добавили, что Европе, учитывая сокращение надежных источников поставок газа, этим летом будет сложно наполнить свои ПХГ и основательно подготовиться к зиме.

Ранее Украина нарастила импорт природного газа вдвое.

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