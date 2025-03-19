Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС в январе закупил российского газа почти на €2 млрд

ЕС в январе закупил российского газа на максимальную сумму за два года
close
Sergei Karpukhin/Reuters

Евросоюз в январе закупил российского газа на €1,9 млрд. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Евростата.

Страны ЕС заплатили за сжиженный природный газ (СПГ) €1,07 млрд. Это на 17% выше показателей декабря 2024 года. Главным импортером стала Франция, заплатившая €455 млн.

Кроме того, ЕС в январе также импортировал российский трубопроводный газ на €833 млн, что на 10% меньше, чем в декабре 2024 года. Однако стоит учитывать, что с января страны Евросоюза уже не могли экспортировать газ по трубопроводу через Украину.

В свою очередь газета The Guardian отмечала, что Европа в 2024 году потратила на закупку российских энергоносителей больше, чем на поддержку Украины.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюзу необходимо отказываться от российского газа. Необходимо устранять лазейки, позволяющие торговать российским голубым топливом, заявила она.

Ранее сообщалось, что пять стран ЕС заплатили €1,2 млрд за поставки газа из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами