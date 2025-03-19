ЕС в январе закупил российского газа почти на €2 млрд

ЕС в январе закупил российского газа на максимальную сумму за два года

Евросоюз в январе закупил российского газа на €1,9 млрд. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Евростата.

Страны ЕС заплатили за сжиженный природный газ (СПГ) €1,07 млрд. Это на 17% выше показателей декабря 2024 года. Главным импортером стала Франция, заплатившая €455 млн.

Кроме того, ЕС в январе также импортировал российский трубопроводный газ на €833 млн, что на 10% меньше, чем в декабре 2024 года. Однако стоит учитывать, что с января страны Евросоюза уже не могли экспортировать газ по трубопроводу через Украину.

В свою очередь газета The Guardian отмечала, что Европа в 2024 году потратила на закупку российских энергоносителей больше, чем на поддержку Украины.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюзу необходимо отказываться от российского газа. Необходимо устранять лазейки, позволяющие торговать российским голубым топливом, заявила она.

Ранее сообщалось, что пять стран ЕС заплатили €1,2 млрд за поставки газа из России.