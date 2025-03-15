Германия и Словакия надеются на возвращение поставок газа из РФ

Словакия и промышленные предприятия Германии надеются на возобновление поставок российского газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство указывает на нарастающее ценовое давление, которое ставит под сомнение решимость европейских стран полностью отказаться от российских энергоносителей. В частности, некоторые немецкие промышленные предприятия, испытывающие трудности с конкуренцией из-за дорогостоящего газа, выражают надежду на возобновление поставок из России. Схожую позицию занимает Словакия, традиционно зависящая от импорта российского топлива.

Это, по мнению авторов статьи, свидетельствует о значительных экономических последствиях энергетического кризиса, продолжающегося уже третий год. Ситуация усугубляется низким уровнем заполненности европейских газохранилищ после аномально холодной зимы и спада производства возобновляемой энергии.

Агентство отмечает, что предстоящий период подготовки к зиме обещает быть сложным и дорогостоящим, и любое увеличение поставок газа стало бы существенным облегчением для европейского рынка. Однако многие аналитики считают, что полное возвращение к прежним объемам поставок из России практически невозможно из-за ранее озвученных планов ЕС полностью отказаться от российского газа к 2027 году, значительно ухудшившихся политических отношений и проблем с существующей газотранспортной инфраструктурой.

На прошлой неделе лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе обратились к Еврокомиссии, Словакии и Украине с просьбой активизировать усилия по решению проблемы транзита российского газа через территорию украинского государства, включая путь возобновления.

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.