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Европа в 2024 году потратила на российские энергоносители больше, чем на поддержку Киева

Guardian: ЕС тратит на закупку нефти и газа из РФ больше, чем на поддержку ВСУ
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Максим Богодвид/РИА Новости

В 2024 году Европа потратила на закупку российских энергоносителей больше, чем на поддержку Украины. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«По оценкам, в 2024 году Европа закупила у России ископаемого топлива на сумму 22 млрд евро, но выделила 19 млрд евро на поддержку Киева», — говорится в сообщении издания.

Как пишет The Guardian, данные основаны на подсчетах Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Аналитик CREA и соавтор отчета Вайбхав Рагхунандан утверждает, что практика закупок у России нефти и газа должна быть прекращена, «чтобы обеспечить не только будущее Украины, но и энергетическую безопасность Европы».

До этого глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что европейская экономика может быть уничтожена высокими ценами на энергоносители.

По его мнению, возможное урегулирование украинского конфликта может улучшить ситуацию, однако Орбан не верит, что текущие лидеры Евросоюза могут принять управленческие решения, которые бы положительно сказались на экономическом положении той же Венгрии.

Ранее Венгрия выступила за отмену антироссийских санкций в области энергетики.

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