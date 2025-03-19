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В США рассказали, в чем должна заключаться нормализация отношений с РФ

Уиткофф: нормализация отношений РФ и США должна касаться проведения переговоров
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Global Look Press

Нормализация отношений Москвы и Вашингтона должна выражаться в появлении возможности проводить переговоры, которых не было при бывшем американском лидере Джо Байдене. Такое заявление в эфире Bloomberg TV сделал специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

«Нормализация — это о том, чтобы иметь настоящие переговоры. [Джо] Байден, как сказал президент [РФ Владимир] Путин, не разговаривал с ним 3,5 года. Это неправильный путь ведения политики», — отметил американский чиновник.

Он добавил, что недавно состоявшийся разговор российского лидера и Трампа был «очень позитивным и конструктивным». Уиткофф уточнил, что президент США поручил всем сотрудникам своей администрации принять участие в налаживании диалога с РФ. В том числе это касается представителей министерства обороны и Центрального разведывательного управления.

«Я думаю, <...> вы увидите позитивные результаты в ближайшее время», — подчеркнул посланник главы государства.

18 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, беседа длилась около двух часов. За это время главы государств успели обсудить широкий спектр вопросов, включая перспективы сотрудничества двух стран и урегулирование конфликта на Украине. И в Москве, и в Вашингтоне состоявшийся диалог оценили как продуктивный.

В частности, во время разговора российский лидер согласился на предложение Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. После завершения беседы Путин распорядился приостановить атаки на соответствующие сооружения на 30 дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ заподозрили европейские страны в желании сорвать ее договоренности с США.

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