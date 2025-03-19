В РФ заявили, что Европа будет мешать договоренностям Москвы и Вашингтона

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что европейцы будут пытаться сорвать договоренности РФ и США. Об этом сообщает ТАСС.

«Европейцы в первую очередь будут [пытаться сорвать договоренности РФ и США], особенно прибалты, финны, поляки будут это делать, но у них ничего не получится», — поделился Патрушев.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали возможность участия европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Вторая официально подтвержденная телефонная беседа президентов РФ и США состоялась 18 марта. Как рассказали в Кремле, разговор длился около двух часов.

Главы государств затронули широкий спектр вопросов, включая урегулирование конфликта на Украине и перспективы двустороннего сотрудничества. В Москве и Вашингтоне состоявшийся диалог назвали продуктивным.

Ранее украинский политолог назвал переговоры Путина и Трампа успешными для Киева.