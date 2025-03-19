Песков рассказал, сколько длился разговор Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлился около двух часов.

«Там же работали переводчики. Я бы сказал, [разговор продлился] около двух часов», — поделился Песков.

18 марта Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявил, что не все вопросы, которые обсуждали Трамп и Путин, вошли в пресс-релизы. Документы Кремля и Белого дома незначительно различаются в деталях, но строить на них какие-либо предположения и выводы геополитического характера явно не стоит. А такие попытки уже предпринимаются. Более того, некоторые представители американского экспертного сообщества считают, что кремлевский пресс-релиз написан лучше.

Ранее украинский политолог назвал переговоры Путина и Трампа успешными для Киева.