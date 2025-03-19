США пообещали ослабить санкции против России после договоренностей по Украине

Уиткофф: санкции против РФ ослабят после договоренности о прекращении огня

На переговорах между лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вопрос об ослаблении антироссийских санкций не поднимался. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью Bloomberg TV.

Однако, по его мнению, к этому вопросу вернутся после достижения прекращения огня на Украине.

«Мы обязательно придем к прекращению огня. После этого все остальные аспекты, включая ослабление санкций и другие детали, станут второстепенными в контексте полноценного мирного соглашения», — отметил Уиткофф.

Он уточнил, что накануне вопрос санкций не обсуждался, но это обсуждение еще впереди.

«Президент не поднимал тему санкций вчера. Это разговор, который нам предстоит, и все стороны открыты к нему», — добавил он.

Когда его спросили о возможности возобновления поставок энергоносителей через российские трубопроводы, в том числе через «Северный поток», Уиткофф ответил положительно: «Я действительно могу представить себе такой сценарий».

Он также отметил, что в настоящее время российская нефть продается по низким ценам Китаю, и это, по его мнению, не является выгодным решением.

18 марта президент России Владимир Путин усомнился в перспективах смягчения антироссийских санкций. Глава государства подчеркнул, что даже при формальной отмене ограничений США могут найти новые способы давления. Также Путин отметил, что страны Запада не собираются стесняться и открыто угрожают России новыми пакетами санкций, штампуя их один за другим.

Ранее в Совфеде рассказали, как санкции против России повлияли на ЕС.