Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США пообещали ослабить санкции против России после договоренностей по Украине

Уиткофф: санкции против РФ ослабят после договоренности о прекращении огня
close
Global Look Press

На переговорах между лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вопрос об ослаблении антироссийских санкций не поднимался. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью Bloomberg TV.

Однако, по его мнению, к этому вопросу вернутся после достижения прекращения огня на Украине.

«Мы обязательно придем к прекращению огня. После этого все остальные аспекты, включая ослабление санкций и другие детали, станут второстепенными в контексте полноценного мирного соглашения», — отметил Уиткофф.

Он уточнил, что накануне вопрос санкций не обсуждался, но это обсуждение еще впереди.

«Президент не поднимал тему санкций вчера. Это разговор, который нам предстоит, и все стороны открыты к нему», — добавил он.

Когда его спросили о возможности возобновления поставок энергоносителей через российские трубопроводы, в том числе через «Северный поток», Уиткофф ответил положительно: «Я действительно могу представить себе такой сценарий».

Он также отметил, что в настоящее время российская нефть продается по низким ценам Китаю, и это, по его мнению, не является выгодным решением.

18 марта президент России Владимир Путин усомнился в перспективах смягчения антироссийских санкций. Глава государства подчеркнул, что даже при формальной отмене ограничений США могут найти новые способы давления. Также Путин отметил, что страны Запада не собираются стесняться и открыто угрожают России новыми пакетами санкций, штампуя их один за другим.

Ранее в Совфеде рассказали, как санкции против России повлияли на ЕС.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами