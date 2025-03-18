Путин заявил, что Запад при смягчении санкций найдет другой способ давления на Россию

Президент России Владимир Путин усомнился в перспективах смягчения антироссийских санкций, напомнив о примере поправки Джексона-Вэника. Свою оценку он дал в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что даже при формальной отмене ограничений США могут найти новые способы давления. В качестве примера он привел историю с поправкой Джексона-Вэника, которая изначально была направлена против СССР, но продолжала действовать в отношении России даже после распада Союза.

«Даже если США сделают жест, ослабив санкции, можно ожидать, что они вставят палки в колеса, как это было с поправкой Джексона-Вэника. Ее ввели против СССР, которого давно нет, а отменили лишь для замены на другие ограничительные акты против России», — отметил Путин.

Поправка Джексона-Вэника, принятая в 1974 году, ограничивала торговлю со странами, препятствующими эмиграции. Несмотря на улучшение отношений между Россией и США в 2000-х, она формально действовала до 2012 года, после чего была заменена актом Магнитского. По мнению Путина, это подтверждает цикличность санкционной политики Вашингтона.

Также Путин отметил, что страны Запада не собираются стесняться и открыто угрожают России новыми пакетами санкций, штампуя их один за другим.

Ранее Путин заявил о планах кооперации с надежными партнерами.