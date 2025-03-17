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В Совфеде рассказали, как санкции против России повлияли на ЕС

Матвиенко: страны ЕС навредили сами себе, введя санкции против России
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках заседания межпарламентской комиссии Федерального собрания РФ и парламента Азербайджана заявила, что санкции ЕС, введенные против России, навредили странам альянса. Ее слова передает РИА Новости.

«Рецессии в Германии и во Франции, безработица, цены неподъемные для своих граждан. Во имя чего? Все потому, что национальные интересы для лидеров этих государств ушли на второй план и никто не заботится о собственных людях», — поделилась Матвиенко.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны стремятся ужесточить санкционное давление на Россию, однако Вашингтон выступает против новых ограничений в текущей ситуации.

Агентство Reuters писало, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) согласовали итоговое совместное заявление. По данным журналистов, заявление включает предупреждение России о возможных дополнительных санкциях в случае отказа от соглашения о прекращении огня.

Ранее Россия, Китай и Иран выступили за отмену всех незаконных санкций.

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