МИД РФ обвинил Германию в переписывании истории

Берлин предпринимает попытки переписать историю в пользу Третьего рейха, отказываясь признавать геноцидом преступления фашистских войск во время Великой Отечественной войны. Об этом заявила Мария Захарова в рамках сессии международного научно-практического форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

Дипломат добавила, что Германия, которая отказывается признать геноцид народов Советского Союза, в том числе и блокаду Ленинграда, оскорбляет как потомков жертв нацизма на территории бывшего Советского Союза, так и все человечество.

«И мы рассматриваем эту позицию Германии как раз-таки не как случайную, а как опять же вытекающую из того, что денацификация проходила на территории двух Германий неравномерно», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в случае с Восточной Германией денацификация «коснулась глубоко», тогда как в ФРГ дела обстоят иначе.

16 ноября дипломат обвинила власти ФРГ в том, что во многих городах страны Адольф Гитлер по-прежнему является почетным гражданином. Кроме того, Захарова выразила недовольство тем фактом, что немецкое правительство продолжает выплачивать пенсии эсэсовцам и следить за местами последнего пристанища павших нацистов.

Ранее Захарова назвала главу МИД Германии «оголтелой ксенофобкой».