Путин: снятие блокады Ленинграда — важнейший рубеж борьбы с нацизмом

Президент России Владимир Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом. Об этом он заявил на концерте «Ленинградская Победа», посвященном 81-й годовщине со дня полного освобождения города от блокады со стороны немецких войск, передает РИА Новости.

«Для всей нашей страны ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага...» — сказал президент.

Он также заявил, что блокада советского города стоит в ряду таких чудовищных преступлений против человечности, как холокост.

27 января Путин принял участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге.

Он возложил венок к «Рубежному камню» и к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, а также вручил участникам Великой Отечественной войны — жителям Санкт-Петербурга первые юбилейные медали, учрежденные в ознаменование 80-летия Победы.

Ранее посольство РФ заявило, что ФРГ продолжает уклоняться от выплат блокадникам Ленинграда.