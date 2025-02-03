Путину рассказали о ранее неизвестных фактах про Вторую мировую войну

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в годы Второй мировой войны (1939 — 1945 гг.) нацистами был совершен колоссальный масштаб преступлений. Его слова приводит ТАСС.

Об этом глава государства заговорил во время встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

Министр рассказал президенту о стремительном развитии проекта «Без срока давности», который направлен на сохранение исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников.

По словам Кравцова, до сих пор идут раскопки, находятся новые документы и факты, о которых потом узнают российские школьники.

«Масштаб этих преступлений просто колоссальный», — отреагировал Путин.

27 января во время поездки в Санкт-Петербург Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом. Он подчеркнул, что Сталинградская битва навсегда останется «торжеством жизни, мужества и духовной мощи» российского-советского народа, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага.

Ранее ФСБ рассекретила данные о Сталинградской битве.