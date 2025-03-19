Политолог: Россия играет с США по своим правилам

Политолог Крутаков: РФ будет отстаивать свои позиции в переговорах с США

Выстраивание диалога между Россией и США — огромный плюс, однако все не так однозначно. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал политолог Леонид Крутаков, комментируя прошедшие телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Москва не бежит навстречу Вашингтону, поскольку понимает ситуативность игры.

По словам эксперта, Россия нужна США как союзник или, как минимум, не союзник Китаю.

«В этой поляне образуется геостратегический и геополитический треугольник. Российская власть понимает стратегическую линию Запада, поэтому в переговорах отстаивает свои позиции», — отметил Крутаков.

Что касается инициативы о прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней, оно, прежде всего, выгодно России, а не Украине, добавил он.

Путин и Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между главами государств.

Ранее в РФ заявили, что Европа будет мешать договоренностям Москвы и Вашингтона.