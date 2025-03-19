Зеленский сообщил о создании коалиции по строительству убежищ на Украине

Киев вместе с европейскими партнерами создаст коалицию по строительству укрытий на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, пишет РИА Новости.

Зеленский напомнил об опыте Финляндии по строительству укрытий на границе с РФ и Белоруссией, который может быть полезен Украине.

«Коалиция по гражданской обороне под лидерством Финляндии чрезвычайно важна для нас. Наши министры сегодня будут подписывать документ, который учреждает коалицию», — сказал Зеленский.

Он поблагодарил президента Финляндии за готовность оказать помощь в строительстве укрытий на Украине и готовность привлечь к этой работе другие страны Европы.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о создании экспертных групп по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что речь идет об американской и российской группах.

Также Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и отдал соответствующий указ военным.

Ранее в Британии не исключили, что Путин заставил ждать Трампа разговора по телефону.