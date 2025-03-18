В Британии не исключили, что Путин заставил ждать Трампа разговора по телефону

Канал Sky News не исключил, что Путин заставил Трампа ждать разговора по телефону

Британский телеканал Sky News не исключил, что российский лидер Владимир Путин заставил «ждать» американского лидера Дональда Трампа перед началом их телефонного разговора.

Так, авторы материала указали, что Путин выступал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей во время, когда его телефонный разговор с президентом США уже должен был начаться. В частности, Дмитрий Песков заявлял, что телефонный разговор пройдет с 16:00 до 18:00 по московскому времени.

«Неужели мы только что стали свидетелями очередной силовой игры Владимира Путина?» — задались вопросом британские журналисты.

Позже помощник американского лидера и замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино заявил, что Трамп с 17:00 мск разговаривает с Путиным, находясь в Овальном кабинете Белого дома.

Это второй разговор двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле уточнили, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. О чем будут говорить президенты и чего в Москве ожидают от предстоящего звонка — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде раскрыли, к чему приведет разговор Путина с Трампом.