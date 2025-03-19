Путин заявил, что все каратели ВСУ в Курской области должны быть наказаны

Путин: все украинские каратели в Курской области должны быть наказаны

Все каратели из украинской армии и наемники в рядах ВСУ, которые совершали преступления в отношении мирных граждан Курской области, должны понести заслуженное наказание. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания расширенной коллегии генпрокуратуры РФ.

«Все эти преступники, каратели, кто отдавал приказы, издевался над мирными гражданами, должны быть установлены и получить справедливое наказание», — подчеркнул глава государства.

В рамках того же заседания Путин также потребовал повысить уровень антитеррористической защиты промышленных объектов, транспортной инфраструктуры и мест массового скопления людей.

Глава РФ напомнил, что недавно он отмечал существенный рост количества преступлений террористической направленности и важность повышения защищенности от них.

В феврале Путин заявил, что экстремизм является одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство. Он также отмечал, что деятельность мигрантов, прибывающих на территорию Российской Федерации, становится одной из причин роста экстремистских настроений и идеологии. В утвержденной президентом РФ новой Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ говорилось, что «сложившаяся ситуация нарушает национальный и религиозный баланс».

Ранее Путин призвал дать отпор экстремизму.