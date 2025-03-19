Зеленский раскрыл, кто возглавит делегацию Украины на следующих переговорах с США

Зеленский: военные и энергетики возглавят делегацию Украины на переговорах с США

Специалисты военной и энергетической сферы будут возглавлять украинскую делегацию на следующих переговорах с Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«С нашей стороны это точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой и другой инфраструктуре», — отметил он.

До этогосообщалось, что Зеленский 19 марта проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию.

По словам Зеленского, ключевой темой разговора с Трампом станут детали переговоров после встречи в Джидде, где стороны достигли прогресса. Украинский лидер выразил надежду получить от Трампа информацию о его диалоге с российским президентом Владимиром Путиным.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее Зеленский назвал «красной линией» отказ от бывших территорий Украины.